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Украина

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

19:47 11 марта 2020 418
В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

После объявленных карантинных ограничений, которые начинаются с 12 марта, в Киеве начался ажиотаж в продовольственных магазинах.

Люди, преимущественно пожилые, бросились скупать муку, гречку, рис, соль, сахар и туалетную бумагу. Причем, по словам продавцов, приоритет покупатели отдают более дешевым продуктам.

В сети появились фото и видео.

Напомним, украинские звезды отреагировали на объявление карантина из-за коронавируса.

В свою очередь ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

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