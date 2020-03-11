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В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)
После объявленных карантинных ограничений, которые начинаются с 12 марта, в Киеве начался ажиотаж в продовольственных магазинах.
Люди, преимущественно пожилые, бросились скупать муку, гречку, рис, соль, сахар и туалетную бумагу. Причем, по словам продавцов, приоритет покупатели отдают более дешевым продуктам.
В сети появились фото и видео.
Напомним, украинские звезды отреагировали на объявление карантина из-за коронавируса.
В свою очередь ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
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