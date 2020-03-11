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Европе грозит повторение экономического кризиса 2008 года: готова ли к нему Украина
Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса, которое Всемирная организация здравоохранения уже оценивает как глобальную пандемию.
По данным BloombergQuint, с соответствующим заявлением во время телефонной конференции с лидерами ЕС заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.
Она призвала государства к координации действий в противодействии коронавирусу и отметила, что ЕЦБ изучает все возможные инструменты для того, чтобы смягчить удар коронавируса на европейскую экономику.
Отметим, что правительство Украины пока сохраняет оптимизм в оценках экономических рисков из-за коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании КМ 11 марта, наша страна входит в финансово-экономический кризис в более крепком состоянии, чем в 2008 году.
«У нас, как никогда большая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован. У нас довольно позитивный диалог с МВФ… Положительной является оценка экспортеров относительно дополнительных возможностей, которые открываются для них. И еще есть ряд факторов, которые с одной стороны кризисные, а с другой стороны — являются возможностями для наших производителей», — цитирует Шмыгаля Экономическая правда.
Напомним, в Украине растет количество госпитализированных с подозрением на коронавирус. Так, инфекция добралась до Запорожья.
Тем временем в Киеве после объявления частичного карантина началась паника в магазинах.
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