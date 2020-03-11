25.67 / 26.40 28.85 / 29.78
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Карнавала не будет: в Одессе из-за коронавируса отменили знаменитую Юморину

20:51 11 марта 2020 44
Одесская Юморина
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили проведение главного городского праздника — традиционной Юморины. Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии, об этом стало известно сегодня, 11 марта, во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Так, из-за введенных на три недели ограничений рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате. Вероятно, в этом году власти ограничатся международным фестивалем клоунов и мимов «Комедиада», которым в последние года начинается праздник смеха.

Кроме того, комиссия решила с 12 марта отправить всех школьников на карантин. Но вводится он не из-за «китайского гриппа», а в силу резкого роста количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

По словам директора управления образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, в городе пока нет подтвержденных случаев коронавируса, но из-за других видов вирусной инфекции, по состоянию на сегодняшнее утро, было закрыто 223 класса.

Кроме того, в детсадах вводится особый режим работы, родителям рекомендовано оставить малышей дома.

По информации госучреждения «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6322 одессита, из которых свыше 80% - дети в возрасте до 17 лет. Эпидпорог в городе превышен на 21,2% - наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе из-за угрозы коронавируса отменили Международную конференцию с участием иностранных дипломатов.

Фото odessa. online

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В Харькове не будут закрывать на карантин школы и детсады: Кернес объяснил причины

В Харькове не будут закрывать на карантин школы и детсады: Кернес объяснил причины

армия РФ

Получивших российские паспорта жителей Донбасса начали призывать в российскую армию

Иран согласился отдать Украине «черные ящики» сбитого Boeing 737

Иран согласился отдать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер