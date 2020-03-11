Украина

Карнавала не будет: в Одессе из-за коронавируса отменили знаменитую Юморину

В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили проведение главного городского праздника — традиционной Юморины. Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии, об этом стало известно сегодня, 11 марта, во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Так, из-за введенных на три недели ограничений рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате. Вероятно, в этом году власти ограничатся международным фестивалем клоунов и мимов «Комедиада», которым в последние года начинается праздник смеха.

Кроме того, комиссия решила с 12 марта отправить всех школьников на карантин. Но вводится он не из-за «китайского гриппа», а в силу резкого роста количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

По словам директора управления образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, в городе пока нет подтвержденных случаев коронавируса, но из-за других видов вирусной инфекции, по состоянию на сегодняшнее утро, было закрыто 223 класса.

Кроме того, в детсадах вводится особый режим работы, родителям рекомендовано оставить малышей дома.

По информации госучреждения «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6322 одессита, из которых свыше 80% - дети в возрасте до 17 лет. Эпидпорог в городе превышен на 21,2% - наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе из-за угрозы коронавируса отменили Международную конференцию с участием иностранных дипломатов.

Фото odessa. online

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