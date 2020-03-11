Клуб потребителей

Карантин — не помеха: в Киеве до 15 марта пройдут продовольственные ярмарки

Несмотря на введение в Киеве карантинных мероприятий, которые, по-видимому, на три недели изменят жизнь столицы, все же власти решили до 15 марта провести продуктовые ярмарки, но с оговоркой. В период выездной торговли ее организаторы должны придерживаться определенных санитарных норм и правил, в том числе не допускать к участию в ярмарках лиц с симптомами респираторных заболеваний. Также у торговцев должны быть дезинфицирующие средства, в частности для мытья рук, медицинские перчатки, маски и т. д.

На ярмарках можно будет купить разнообразные продукты из разных регионов: овощи-фрукты, ягоды, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Свою продукцию представят как производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, так и перерабатывающие предприятия. Торговать будут как отечественными, так и импортными товарами. Время работы ярмарок постепенно увеличивается по мере того, как растет световой день. Обычно выездная торговля заканчивается к 18:00, иногда работает и дольше (если организовано дополнительное освещение).

12 марта (четверг) распродажи состоятся по адресам:

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.

13 марта (пятница) традиционные ярмарки организованы в семи районах:

в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

14 марта (суббота) сельскохозяйственные распродажи запланированы на локациях:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Кубанской Украины (между улицами Космонавта Волкова и проспектом Лесным), М. Закревского (между улицей Драйзера и проспектом В. Маяковского, 2а);

в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

15 марта (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Кроме продуктовых, в столице проходят и зеленые ярмарки — до 15 марта в районе метро «Контрактовой площади» (Житний рынок).

В условиях распространения коронавируса в мире и объявленной ВОЗ пандемии украинцев призывают не поддаваться панике, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдая правила гигиены. При малейших симптомах следует обращаться к врачу. Тем временем после объявления масштабных карантинных мер по предотвращению вспышек коронавируса в столичных магазинах начался продуктовый ажиотаж.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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