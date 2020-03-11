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Ермак встретился с Козаком в Минске: о чем договорились
В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором впервые присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель глав Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Как сообщили в Офисе президента Зеленского, стороны договорились
Также согласовано одновременное открытие КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Напомним, ранее стало известно о том, что Россия может сорвать передачу Украине в рамках обмена 86 незаконно заключенных крымских татар.
А тем временем на Донбассе вводят жесткие ограничения на пересечение КПВВ.
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