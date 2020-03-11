Политика

Ермак встретился с Козаком в Минске: о чем договорились

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором впервые присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель глав Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как сообщили в Офисе президента Зеленского, стороны договорились в т. ч. в кратчайший срок представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, с обеспечением полного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к указанным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

Также согласовано одновременное открытие КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия может сорвать передачу Украине в рамках обмена 86 незаконно заключенных крымских татар.

А тем временем на Донбассе вводят жесткие ограничения на пересечение КПВВ.

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