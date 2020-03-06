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На Донбассе из-за коронавируса вводят жесткие ограничения на пересечение КПВВ: что нужно знать
В связи с распространение коронавирусной инфекции на территории Украины, в штабе ООС принято решение усилить меры безопасности на линии разграничения на Донбассе. Кроме дополнительной проверки всех, кто прибыл с оккупированной территории, с 7 часов утра 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.
В штабе напомнили, что все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования. В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусом, к таким лицам будут применены ограничительные меры.
Граждан, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на поражение COVID-19, будут доставлять в специализированные лечебные учреждения. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить оборудованная машина «скорой помощи» с подготовленным медперсоналом.
Если же признаки инфекции будут выявлены у лиц, выезжающих с оккупированных районов и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству территории, таких людей пропускать через КПВВ не будут.
В штабе ООС призвали украинцев без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донбасса, так как там, в случае заражения, они не смогут получить медицинскую помощь — нет квалифицированного медицинского персонала, специализированного оборудования и медикаментов.
Напомним, 5 марта подозрение на COVID-19 было выявлено у жительницы Краматорска (Донецкая область), которая недавно вернулась из Таиланда.
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