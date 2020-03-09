Украина

В списки на обмен включены крымские татары, но россияне против их освобождения, — Джемилев

Списки на предстоящий обмен пленными, в которые включены 86 незаконно заключенных крымских татар, уже готовы. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и народный депутат от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17−18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом», — цитирует Джемилева «Громадське».

Лидер крымских татар отметил, что россияне категорически против освобождения крымских татар.

Кроме того, по словам Джемилева, среди заключенных крымских татар, удерживаемых российскими властями, довольно много идейных людей, которые могут отказаться от обмена с бандитами.

Джемилев также вспомнил обмен Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, с которым помог президент Турции Эрдоган. Как позже выяснилось, Турция была вынуждена выдать РФ двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. После этого Умеров и Чийгоз заявили, что такой ценой они бы не освобождались.

Напомним, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу «ТРТ» сказал, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми.

6 февраля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в список, подготовленный Украины на ближайший обмен, включены 86 незаконно заключенных крымских татар.

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