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Дожди и похолодание: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни
В Украине сохраняется малооблачная погода, хотя на западе и востоке страны возможны дожди. Соотвествующие данные обнародованы на сайте Украинского Гидрометцентра. Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приближении холодного европейского циклона «Гизела».
В четверг, 12 марта, на большей части страны будет сухо, исключение составят Закарпатье, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская области на западе и Луганская — на востоке. Там дождь будет идти весь день и следующую ночь. Средняя температура воздуха днем в Украине ожидается на уровне 12−14 градусов выше нуля (в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — до плюс 17 градусов).
В Киеве ожидается 12−14 градусов, ночью возможен дождь.
В пятницу, 13 марта, дождевой фронт постепенно накроет всю территорию Украины. Исключением станут Киевская, Черниговская, Житомирская, Сумская области, Донбасс, а также Николаевская области и аннексированный Крым. Там сохранится солнечная и теплая погода, температура воздуха будет достигать отметки в +18 градусов.
На остальной территории страны похолодает — в Киеве, например, столбики термометров будут показывать 9−11 градусов.
Напомним, прогноз погоды на каждый из весенних месяцев от народных синоптиков читайте в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».
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