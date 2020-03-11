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В Украину вернутся холода: синоптик назвала дату
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон «Гизела», сейчас охвативший северную и северо-западную часть Европы и досаждающий жителям холодами и штормовым ветром. 14−15 марта существенно похолодает и в Украине — вплоть до морозов. Об этом предупредила синоптик Наталия Диденко.
12 марта в восточной и западной части Украины пройдут дожди. На западе и на севере — сильный ветер. Температура пока останется в диапазоне +11…17 градусов. В Киеве без осадков, около +14 градусов.
Напомним, с начала марта в Киеве были поставлены семь температурных рекордов, но народные синоптики предупредили, что остаток месяца будет сырым и холодным, и такая же погода сохранится в апреле до самой Пасхи.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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