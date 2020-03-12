Происшествия

В Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия

В ночь на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции, бывшего народного депутата Егора Фирсова. Напомним, на днях под Одессой сожгли автомобиль прокурора.

Егор Фирсов

По мнению пострадавшего, инцидент связан с его служебной деятельностью.

«Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных „активистов“… то теперь перешли уже к методам откровенного террора», — отметил он.

В комментарии к опубликованным в сети фото чиновник написал, что восстановлению авто уже не подлежит.

Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове в ночь на 30 января неизвестный мужчина поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Львовянам удалось зафиксировать инцидент на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter