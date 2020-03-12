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В Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия
В ночь на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции, бывшего народного депутата Егора Фирсова. Напомним, на днях под Одессой сожгли автомобиль прокурора.
По мнению пострадавшего, инцидент связан с его служебной деятельностью.
«Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных „активистов“… то теперь перешли уже к методам откровенного террора», — отметил он.
В комментарии к опубликованным в сети фото чиновник написал, что восстановлению авто уже не подлежит.
Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове в ночь на 30 января неизвестный мужчина поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Львовянам удалось зафиксировать инцидент на видео.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…