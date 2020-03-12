25.22 / 25.92 28.48 / 29.23
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия

7:48 12 марта 2020 108
В Киеве сожгли машин главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В ночь на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции, бывшего народного депутата Егора Фирсова. Напомним, на днях под Одессой сожгли автомобиль прокурора.

Егор Фирсов

По мнению пострадавшего, инцидент связан с его служебной деятельностью.

«Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных „активистов“… то теперь перешли уже к методам откровенного террора», — отметил он.

В комментарии к опубликованным в сети фото чиновник написал, что восстановлению авто уже не подлежит.

Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове в ночь на 30 января неизвестный мужчина поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Львовянам удалось зафиксировать инцидент на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Объявление на вокзале

Омбудсмен вступилась за цыган и выдвинула ультиматум "Укрзалізниці"

Тони Галлоуэй

Мать двоих детей бросила работу и разбогатела на своих эротических фото

Наталья Заруцкая

Гели и мази, которыми многие лечат грибок ногтей, не проникают сквозь толщу ногтя, — врач

В Киеве сожгли машин главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия

В Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции: фото с места происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер