Деньги

Доллар и евро прибавили в цене: сколько стоит валюта в украинских обменниках

Национальный банк снова понизил курс национальной валюты к доллару — по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 марта курс «просел» на 31 копейку и составил 25,624 гривен за доллар США. Напомним, в правительстве Украины сохраняют оптимизм, невзирая на мрачные прогнозы о грядущем экономическом кризисе в Европе.

В кассах банков долларом утром 12 марта торговали по курсу 25,3−26,2 гривен за 1 доллар, а на «черном рынке» американская валюта даже упала в цене — стоила 26,410/26,960 гривен вместо 26,500/26,975 гривен днем ранее. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

Евро в четверг можно продать по цене 29,5 гривен, а купить — по 30 гривен, т. е. его курс на «черном рынке» остался неизменным.

Напомним, введение в Украине карантина и падение цен на нефть на мировом рынке привело к повышению цены американской валюты в обменных пунктах Украины — к вечеру среды часть обменок в столице ставили курс продажи на уровне 27 гривен, но покупали при этом гораздо ниже — по 25,90−26,40.

Коллаж сайта Минфин

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