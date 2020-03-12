Украина

Доллар уходит в отрыв: на сколько в среду подорожала американская валюта

Введение в Украине карантина и падение цен на нефть на мировом рынке усилило давление на гривну «подлило масла в огонь» для спекулятивной раскачки рынка валюты, в первую очередь — наличного.

Об этом пишет «Минфин».

Большинство населения слабо понимает реальную связь коронавируса и экономики, но наслушавшись сообщений политиков, украинцы граждане бросились скупать «соль и спички», а часть более платежеспособных людей — валюту.

Это только на руку спекулянтам, которые без особых причин решили на этом ажиотаже подзаработать и стали взвинчивать котировки.

К вечеру среды часть обменок ставили курс продажи на уровне 27 гривен, но покупали при этом гораздо ниже — по 25,90−26,40.

«Идет откровенная игра „на повышение“, а доверчивые люди опят наступают на валютные грабли. Ничему не учит наш народ жизнь. А ведь все уже помнят доллар по 40, а затем откат котировок. Пострадали паникеры, накупившиеся дорогого доллара и мы надеемся, что хотя бы сейчас этот лохотрон не пройдет», — отмечает автор статьи.

По факту, вчера на межбанке ощущался серьезный рост спроса на валюту, который гасил НБУ своими многократными интервенциями. Начинал с самого утра продавать по 25,55 гривен, а затем с шагом в 5 копеек при каждом новом выходе дошел до продажи по 25,80 к концу сессии. Всего, по подсчетам экспертов, Нацбанк продал в среду не менее $ 200 -250 млн, чтобы в очередной раз сбить ажиотаж на рынке.

Поэтому самым разумным в сложившейся ситуации, считают в издании, для украинцев будет не поддаваться панике и перестать играть в валютную рулетку.

Сегодняшний день, скорее всего, опять начнется с давления на гривну, при этом существует надежда, что руководство Нацбанка продолжит активно противодействовать спекуляциям и окончательно своими интервенциями остановит ползучую девальвацию гривны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению представителей Нацбанка, фундаментальных факторов для значительного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее экономию на импорте энергоносителей. Также в НБУ не видят серьезных проблем на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), поскольку уменьшение вложений нерезидентов в эти долговые бумаги правительства пока не является существенным

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