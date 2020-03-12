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Спорт

Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция мужского спринта

9:46 12 марта 2020 22
Дмитрий Пидручный
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 марта, в финском Контиолахти мужской спринтерской гонкой на 10 км стартует предпоследний в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Напомним, что совсем недавно на этапе в чешском Нове-Место наши ребята сенсационно добыли «серебро» в эстафете.

На сей раз честь Украины среди 104 участников будут отстаивать пять биатлонистов. Артем Прима уйдет на дистанцию под 3-м стартовым номером, Дмитрий Пидручный (на фото) — под 19-м, Сергей Семенов — под 55-м, Руслан Ткаленко — под 61-м и Антон Дудченко — под 95-м.

Прямую видеотрансляцию мужского спринта смотрите в прямой трансляции (в 16:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Гонку в прямом эфире покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч!».

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает 19-ю позицию, Артем Прима — 24-ю, Антон Дудченко — 56-ю, Сергей Семенов — 67-ю и Руслан Ткаленко — 90-ю. Топ-тройку в борьбе за Большой хрустальный глобус составляют француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Тингнес Бе и еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завоевала «золото» чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Фото biathlon.com.ua

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