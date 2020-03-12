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Украина

В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа: названа причина

10:26 12 марта 2020 199
Дмитрий Фирташ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа закрыто испанским судом за «недостатком улик». Он обвинялся в отмывании денег и членстве в преступном сообществе. Об этом сообщает DW.

Уголовное дело было заведено на бывшего партнера «Газпрома» Дмитрия Фирташа 5 лет назад, теперь разбирательство окончательно прекращено по указанию судьи Игнасио Санчеса. Следствие исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании не представила «весомых доказательств» вины подозреваемого. Фирташу вменяли «отмывание» крупных сумм денег на территории Испании, а также «членство в преступном сообществе».

Следственное управление дважды направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию и дважды получало отказ. Австрийское правосудие считало приводившиеся доводы «неубедительными».

По версии прокуратуры, Фирташ «отмывал» в Испании крупные суммы. Прокуратура также предполагала связи олигарха с «крупнейшим лидером преступного мира» Семеном Могилевичем.

Но опрошенные DW независимые адвокаты сразу считали, что дело в Испании — бесперспективное, так как защите Фирташа удается отстоять его даже от запроса на выдачу в США.

Ранее сообщалось, что СМИ выяснили, почему приостановилась экстрадиция Фирташа в США.

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