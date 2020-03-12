Происшествия

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

В Броварах под Киевом рано утром 12 марта прогремел взрыв в отделении Альфа-Банка. Напомним, в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения.

По информации местного интернет-ресурса, инцидент произошел по адресу улица Лагуновой 4-Б.

Пострадавших в результате взрыва, по предварительной информации, нет, однако осколки стекла разлетелись на несколько метров.

Фото с места происшествия

Полиция проводит следственные действия, подробности случившегося пока не разглашаются.

Напомним, в конце ноября в столице группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Сила взрыва была такой, что полностью разнесло стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.

Фото газеты «Громадський ревізор»

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