25.80 / 26.65 28.99 / 30.05
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

10:53 12 марта 2020 334
В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Броварах под Киевом рано утром 12 марта прогремел взрыв в отделении Альфа-Банка. Напомним, в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения.

По информации местного интернет-ресурса, инцидент произошел по адресу улица Лагуновой 4-Б.

Пострадавших в результате взрыва, по предварительной информации, нет, однако осколки стекла разлетелись на несколько метров.

Фото с места происшествия

Полиция проводит следственные действия, подробности случившегося пока не разглашаются.

Напомним, в конце ноября в столице группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Сила взрыва была такой, что полностью разнесло стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.

Фото газеты «Громадський ревізор»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Члены королевской семьи

«Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом

Карантин

Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны

Больница с пациентами зараженными коронавирусом

В сети показали, как выглядели легкие умершего от коронавируса: шокирующие фото

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер