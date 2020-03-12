- 11:11 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 11:07 Похищение евромайдановцев Луценко и Вербицкого: задержан еще один подозреваемый
- 11:01 «Стартап года»: глава «Укравтодора» рассказал, как маркетологи хотели строить дороги
- 10:56 «Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом
- 10:54 Безработный Шепелев удивил "голым" фото в душе
- 10:53 В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП
- 10:49 Самолет с болельщиками «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
- 10:46 Доллар стремительно дорожает: как коронавирус повлиял на экономику Украины
- 10:26 В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа: названа причина
- 10:25 На трассе Киев-Одесса ограничат движение: что нужно знать
- 10:23 В сети показали новый образ GO_A для "Евровидения"
- 10:17 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП
В Броварах под Киевом рано утром 12 марта прогремел взрыв в отделении Альфа-Банка. Напомним, в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения.
По информации местного интернет-ресурса, инцидент произошел по адресу улица Лагуновой 4-Б.
Пострадавших в результате взрыва, по предварительной информации, нет, однако осколки стекла разлетелись на несколько метров.
Полиция проводит следственные действия, подробности случившегося пока не разглашаются.
Напомним, в конце ноября в столице группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Сила взрыва была такой, что полностью разнесло стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.
Фото газеты «Громадський ревізор»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.