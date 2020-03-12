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Авиакомпании массово отменяют рейсы из-за коронавируса: что нужно знать украинцам
Крупнейший намецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил о резком сокращении количества перелетов из-за пандемии коронавируса в период с 29 марта по 24 апреля.
На данный момент известно об аннулировании около 23 тысяч авиарейсов.
Ограничительные меры распространяются, в первую очередь, на Европу, Азию и Ближний Восток.
«При аннулировании авиарейсов Lufthansa следит за тем, чтобы все места назначения на всех континентах оставались в доступе одной из авиалиний Lufthansa Group через Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Цюрих, Вену и Брюссель», — подчеркивается в сообщении авиаконцерна.
Аннулирует рейсы и принадлежащая Lufthansa компания Austrian Airlines.
Об изменениях в графике полетов после 25 апреля будет объявлено позже.
Аналогичные решения о сокращении перелетов приняли также крупнейшие украинские авиакомпании МАУ, SkyUp и Wizz Air. Ограничение распространяется на европейские страны, а также Азербайджан и Израиль.
Так, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.
Напомним, в Верховной Раде ввели запрет на зарубежные командировки депутатов из-за коронавируса, также принято решение о закрытии ряда пунктов пропуска на границе.
Отметим, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с соблюдением карантинных ограничений в Украине.
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