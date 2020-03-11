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Здоровье и медицина

По всей Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: онлайн-трансляция

11:56 11 марта 2020 2093
Медик
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 марта, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко и государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заец проводят брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Онлайн-трансляция брифинга:

Ранее сообщалось, что в Киеве все детские учреждения отправили на карантин.

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