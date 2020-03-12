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В сети показали, как выглядели легкие умершего от коронавируса: шокирующие фото

10:12 12 марта 2020 1418
Больница с пациентами зараженными коронавирусом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились шокирующие рентгеновские снимки и сканы компьютерной томографии с изображением легких заболевших коронавирусом, который стал причиной пандемии. В частности, Радиологическое общество Северной Америки (Radiological Society of North America) опубликовало снимки легких 44-летнего жителя Китая, работавшего на рынке в Ухане (откуда, как полагают, начала распространяться эпидемия) и умершего от COVID-19.

На фото видны все увеличивающиеся со временем белые пятна в нижней части дыхательных органов. Радиологи называют это симптомом «матового стекла». Он отражает различные патологические изменения в легочной ткани.

Как подчеркивает издание Daily Mail, на фото заметно как присутствие жидкости в легких мужчины постепенно становится все более выраженным — от первого изображения A до последнего F.

Китаец поступил в больницу в декабре 2019 года — после того, как у него в течение двух недель наблюдался сильный кашель и высокая температура. Врачи диагностировали пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался неделю спустя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории.

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