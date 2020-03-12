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В сети показали, как выглядели легкие умершего от коронавируса: шокирующие фото
В сети появились шокирующие рентгеновские снимки и сканы компьютерной томографии с изображением легких заболевших коронавирусом, который стал причиной пандемии. В частности, Радиологическое общество Северной Америки (Radiological Society of North America) опубликовало снимки легких 44-летнего жителя Китая, работавшего на рынке в Ухане (откуда, как полагают, начала распространяться эпидемия) и умершего от COVID-19.
На фото видны все увеличивающиеся со временем белые пятна в нижней части дыхательных органов. Радиологи называют это симптомом «матового стекла». Он отражает различные патологические изменения в легочной ткани.
Как подчеркивает издание Daily Mail, на фото заметно как присутствие жидкости в легких мужчины постепенно становится все более выраженным — от первого изображения A до последнего F.
Китаец поступил в больницу в декабре 2019 года — после того, как у него в течение двух недель наблюдался сильный кашель и высокая температура. Врачи диагностировали пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался неделю спустя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»