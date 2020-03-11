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Мир

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

18:55 11 марта 2020 622
ВОЗ объявила о о пандемии коронавируса в мире
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. С соответствующим заявлением на брифинге 11 марта выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, организацию беспокоит как скорость распространения коронавируса в мире, так и «тревожные уровни бездействия».

«Мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию», — заявил глава ВОЗ.

Пандемией считают эпидемию, которая распространяется на территорию многих стран мира.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, коронавирусную инфекцию подхватили свыше 110 тыс. человек, из них более 4 тысяч скончались.

Напомним, в Украине действует национальный план борьбы с эпидемией коронавируса, а на заседании правительства 11 марта было решено закрыть две трети пунктов пропуска на границе.

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