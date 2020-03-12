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В Украине ввели автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД: озвучена важная информация для водителей
В четверг, 11 марта, в Украине презентовали систему фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Ранее ввели новый вид штрафов для пешеходов.
Офис президента провел видеотрансляцию презентации, которую посетили президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков и другие топ-чиновники. Было отмечено, что за 28 лет из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД) погибло 174 тысячи граждан Украины.
Принцип действия системы заключается в том, что камера фиксирует превышение скорости, после чего патрульный полицейский получает данные на своем компьютере и проверяет номера автомобиля. После того как установлено совпадение номера машины с ее маркой, выписывается административный протокол. Через «Укрпочту» он отправляется нарушителю. Затем нарушитель может ознакомиться с фотографией места и времени или пересмотреть видеозапись, когда именно его автомобиль превысил скорость.
Как проверить наличие нарушения:
В электронном кабинете водителя
https://e-driver.hsc.gov.ua
На сайте МВД
https://bdr.mvs.gov.ua
В приложении «Дія»
https://apple.co/2uph1gb
В Киеве уже установили 20 приборов, расположение которых указано на карте:
Ранее сообщалось, что украинским водителям могут вновь повысить штрафы за ПДД.
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