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Украина

В Украине ввели автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД: озвучена важная информация для водителей

12:39 12 марта 2020 151
Камера
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 11 марта, в Украине презентовали систему фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Ранее ввели новый вид штрафов для пешеходов.

Офис президента провел видеотрансляцию презентации, которую посетили президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков и другие топ-чиновники. Было отмечено, что за 28 лет из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД) погибло 174 тысячи граждан Украины.

Принцип действия системы заключается в том, что камера фиксирует превышение скорости, после чего патрульный полицейский получает данные на своем компьютере и проверяет номера автомобиля. После того как установлено совпадение номера машины с ее маркой, выписывается административный протокол. Через «Укрпочту» он отправляется нарушителю. Затем нарушитель может ознакомиться с фотографией места и времени или пересмотреть видеозапись, когда именно его автомобиль превысил скорость.

Как проверить наличие нарушения:

В электронном кабинете водителя
https://e-driver.hsc.gov.ua

На сайте МВД
https://bdr.mvs.gov.ua

В приложении «Дія»
https://apple.co/2uph1gb

В Киеве уже установили 20 приборов, расположение которых указано на карте:

Ранее сообщалось, что украинским водителям могут вновь повысить штрафы за ПДД.

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