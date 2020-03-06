Пешеходов без светоотражателей в темное время суток хотят штрафовать

Украина

Украинским водителям грозит очередное повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Похоже, власть собирается достигать повышения безопасности дорожного движения, не ремонтируя разбитые автодороги, не вводя давно обещанную автофиксацию нарушений ПДД, а лишь штампуя законы, ужесточающие наказания. Правда, на сей раз это ужесточение коснется не только водителей, но и пешеходов… Читайте также: Отныне пешеходы будут оплачивать ремонт автомобилей, поврежденных по их вине: что важно знать

За ДТП с пострадавшими нетрезвого водителя будут лишать свободы

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся сразу три законопроекта, призванные усилить административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения — №№ 2694, 2695, 2697. Шансы, что их примут, достаточно высоки.

Самый масштабный из этих документов (№ 2695) предполагает увеличение штрафных санкций за целый ряд нарушений ПДД (см. таблицу).

Кроме изменений в Административный кодекс, авторы проекта закона предлагают внести поправки в Уголовный кодекс Украины. В частности, подкорректировав статью 286 УК, предусматривающую ответственность за совершение ДТП с пострадавшими. В случае принятия законопроекта № 2694 совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения будет являться отягощающим фактором и караться строже.

Так, если в аварии пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести, на сегодняшний день виновнику ДТП, независимо от его состояния, грозит штраф от 3400 до 8500 гривен или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы на три года. Авторы же документа предлагают виновника аварии, находящегося в нетрезвом виде, лишать свободы на срок до трех лет, а права управления — на три — пять лет.

Сейчас в случае гибели в ДТП нескольких человек виновнику грозит лишение свободы на пять — десять лет с трехлетним запретом управлять транспортными средствами. В законопроекте предлагается в случае нахождения виновника такого ДТП в нетрезвом состоянии сажать его за решетку на 7—12 лет с лишением права управления на семь — десять лет.

Во время остановки полицией водитель обязан сидеть в машине и держать руки на руле

Кроме того, авторы законодательной инициативы № 2695 предлагают изменить правила взаимоотношений водителей и полиции. Права водителей намерены существенно ограничить. В частности, в случае остановки автомобиля полицейскими водитель будет обязан остановить транспортное средство с соблюдением требований ПДД, а также держать руки в поле зрения представителя полиции или должностных лиц военной инспекции безопасности дорожного движения и не выходить из автомобиля без разрешения.

Далее по требованию полицейского, а водители военных машин — полицейского или сотрудников военной инспекции безопасности дорожного движения обязаны:

а) выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания (при наличии такого ключа);

б) передать для проверки права и техпаспорт, полис «автогражданки» или «Зеленой карты» либо же предъявить электронные образцы вышеперечисленных документов;

в) включить аварийную сигнализацию;

г) выйти из автомобиля.

В дополнение к этому народные избранники предлагают расширить перечень поводов для остановки машин полицией, дополнив его новым — «если такая остановка осуществляется при проведении профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции».

Законопроектом № 2695 предлагается ликвидировать механизм применения системы штрафных баллов за нарушения ПДД, введенный в Админкодекс Украины пять лет назад. К сожалению, эта система так и не заработала, поскольку была подвязана к автофиксации нарушений ПДД, которую до сих пор не ввели.

Человеку, который переходил дорогу в неположенном месте, придется заплатить 255 гривен штрафа

Похоже, заканчивается эра безответственности пешеходов. Народные депутаты решили ужесточить ответственность пеших участников дорожного движения, которые нередко грубо игнорируют правила. В результате страдают не только сами нарушители, но и другие люди. А водителей, даже ничего не нарушивших, привлекают к ответственности, если пешеход в результате ДТП пострадал.

Законопроектом № 2697 «О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение ПДД» предлагается убрать такой вид взыскания для пешеходов, как предупреждение. А за переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте либо за другие нарушения правил штраф поднимут с 51 до 255 гривен. Если же человек при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, ответственность хотят увеличить со 136 до 510 гривен. За создание на дороге аварийной обстановки карать пешеходов настроены еще строже — штрафом в размере 170—680 гривен.

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А в законопроекте № 2694 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов пешеходами» есть обязательное требование о применении пешими участниками движения светоотражающих элементов. Все это задекларируют в законе «О дорожном движении». Пешехода обяжут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, обочинам, а в случае их отсутствия — по краю проезжей части автомобильной дороги или улицы. А в темное время суток или в условиях недостаточной видимости — использовать световозвращающие элементы (ленту, жилет, наклейку).

Чтобы стимулировать пешеходов выполнять это требование, народные депутаты хотят ввести административную ответственность за его игнорирование. За нахождение на дороге без светоотражателей в темное время суток пешеходам будет грозить штраф в размере 680 гривен.

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Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»



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