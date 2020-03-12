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Назван самый продаваемый безрецептурный препарат: каждую минуту покупают 71 упаковку этого обезболивающего
Средство от головной боли «Цитрамон-Дарница» стало лидером по количеству реализованных упаковок среди всех безрецептурных фармацевтических препаратов, представленных на рынке Украины в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Дарница».
По информации компании, в 2019 году было реализовано 37.480 миллионов упаковок этих таблеток. Каждую минуту в аптеках Украины покупают 71 упаковку обезболивающего «Цитрамон-Дарница».
Напомним, линейка бренда представлена четырьмя средствами: «Цитрамон-Дарница», «Цитрамон Экстра», «Цитропак» и «Цитрамон-Макси».
В 2019 году «Дарница» представила потребителям новый продукт в линейке бренда — «Цитрамон Макси», который соответствует рекомендациям европейских научных сообществ по самопомощи при головной боли и мигрени.
В компания подчеркивают, что компоненты, входящие в линейку бренда «Цитрамон-Дарница», производятся из импортного сырья и соответствуют высоким фармакопейным стандартам, а участок производства сертифицирован по международному стандарту надлежащей производственной практики (Good manufacturing practice — GMP).
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых — диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Назван самый продаваемый безрецептурный препарат: каждую минуту покупают 71 упаковку этого обезболивающего
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