Происшествия

Мужчина зарубил топором жену и задушил маленькую дочь: детали шокирующего происшествия на Буковине (фото, видео)

В Черновицкой области в четверг, 12 марта, произошло жуткое убийство — 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района убил жену и 1,5-летнего ребенка. О случившемся он заявил сам, сообщили в пресс-службе областного управления полиции. Напомним, ранее в Одесской области 21-летний парень с ножом и топором захватил в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что мужчина убил топором 36-летнюю жену, а маленькую дочку задушил. Причины агрессии он объяснить не смог.

В настоящее время полицейские осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей.

Осмотр места происшествия

Уголовное производство открыто по признакам пунктов 1−2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса.

За совершение двойного убийства и в случае признания его вменяемости мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, в феврале под Запорожьем мужчина убил мать и жену, а их тела сжег на свалке.

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