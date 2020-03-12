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Мужчина зарубил топором жену и задушил маленькую дочь: детали шокирующего происшествия на Буковине (фото, видео)
В Черновицкой области в четверг, 12 марта, произошло жуткое убийство — 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района убил жену и 1,5-летнего ребенка. О случившемся он заявил сам, сообщили в пресс-службе областного управления полиции. Напомним, ранее в Одесской области 21-летний парень с ножом и топором захватил в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей.
Выехав на место происшествия, полицейские установили, что мужчина убил топором 36-летнюю жену, а маленькую дочку задушил. Причины агрессии он объяснить не смог.
В настоящее время полицейские осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей.
Уголовное производство открыто по признакам пунктов 1−2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса.
За совершение двойного убийства и в случае признания его вменяемости мужчине грозит пожизненное заключение.
Напомним, в феврале под Запорожьем мужчина убил мать и жену, а их тела сжег на свалке.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!