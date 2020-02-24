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Происшествия

Нашли сожженные тела: в полиции рассказали о жуткой трагедии под Запорожьем

12:09 24 февраля 2020 648
свалка
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 23 февраля, на свалке в селе Преображенка Ореховского района Запорожской области обнаружили обгоревшие останки человеческих тел. В этот же день в полицию обратился житель села с заявлением о том, что накануне его мать и жена ушли из дома и не вернулись.

Полиция установила личности жертв. Ими оказались 60-летняя женщина и ее 33-летняя невестка.

Как выяснили полицейские, на свалке во время сбора металлолома между женщинами и еще одним сельчанином возникла ссора. Мужчина топором ударил молодую женщину по голове. Затем нанес несколько ударов старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жестоком убийстве мужчины в Днепре, где двое юношей в результате конфликта с 48-летним мужчиной, избили его и сбросили с моста в реку. Мужчина погиб. Незадолго до начала суда подозреваемых, которым грозит пожизненное заключение, неожиданно выпустили из следственного изолятора.

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