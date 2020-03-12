Данилов отреагировал на нападение на Сивохо в Киеве

Происшествия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, толкнувших его внештатного советника Сергея Сивохо.

При этом он подчеркнул, что позиция Сивохо по вопросу реинтеграции Донбасса не является позицией всего СНБО, и он дает советы в качестве одного из 11 советников на общественных началах. При этом политик никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО как по ситуации на временно оккупированных территориях, ни по вопросам реинтеграции, пенсий, соцвыплат и т. д.

Напомним, Сивохо не смог ответить на прямой вопрос ветерана полка «Азов» Сергея Тамарина о причинах войны на Донбассе. По мнению ветерана, Сивохо хочет договариваться с предателями Украины.



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