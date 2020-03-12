Украина

Сивохо презентовал платформу «примирения» с ОРДЛО и Крымом: не обошлось без скандала (видео)

Презентация Национальной платформы примирения и единства, предложенной советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо, закончилась потасовкой, в которой он пострадал.

В сети появилось видео.

Представляя свое детище, политик назвал целью «налаживание диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях».

Сделать это он планирует путем создания дискуссионных площадок и привлечения к диалогу так называемых «амбасадоров» — людей, которые пользуются непререкаемым авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество.

Тем не менее имена потенциальных амбасадоров Сивохо не уточнил, а затем не смог ответить на прямой вопрос ветерана полка «Азов» Сергея Тамарина о причинах войны на Донбассе.

По мнению ветерана, Сивохо хочет договариваться с предателями Украины.

«С кем вы пытаетесь договориться? С коллаборантами, которые приглашали в Украину врага?», — обратился он к Сивохо, припомнив также недавнее заявление политика о «внутреннем конфликте» на Донбассе.

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