"Улыбайтесь, господа!": сеть смешными мэмами отреагировала на шествие коронавируса по миру (фото)

Общество и люди

Наступление коронавируса многим внушает ужас. Однако находятся и те, кто в любой ситуации сохраняет чувство юмора и встречает опасность не унынием, а остроумными шутками. В итоге и страшный коронавирус оказывается очень даже забавным — для этого достаточно лишь посмеяться над ним!

«ФАКТЫ» подобрали невероятно забавные интернет-мэмы о «китайском пришельце» COVID-19 и о введенном из-за него в Украине карантине.

Ранее сообщалось, что проживающая в Италии украинка рассказала о зашкаливающем сюрреализме происходящего в этой стране в связи с эпидемией коронавируса.

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