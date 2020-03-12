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"Улыбайтесь, господа!": сеть смешными мэмами отреагировала на шествие коронавируса по миру (фото)
Наступление коронавируса многим внушает ужас. Однако находятся и те, кто в любой ситуации сохраняет чувство юмора и встречает опасность не унынием, а остроумными шутками. В итоге и страшный коронавирус оказывается очень даже забавным — для этого достаточно лишь посмеяться над ним!
«ФАКТЫ» подобрали невероятно забавные интернет-мэмы о «китайском пришельце» COVID-19 и о введенном из-за него в Украине карантине.
Ранее сообщалось, что проживающая в Италии украинка рассказала о зашкаливающем сюрреализме происходящего в этой стране в связи с эпидемией коронавируса.
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