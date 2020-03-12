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Здоровье и медицина

«Сюрреализм происходящего зашкаливает»: живущая в Италии украинка удивила рассказом о карантине в стране

13:46 12 марта 2020 720
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Украинка, которая проживает в Италии, рассказала, как в стране проходит жесткий карантин. С четверга, 12 марта, карантин ввели и в Украине.

Пользователь с ником totallyitaly рассказывает в Inastagram, как проходит в Италии второй день жесткого карантина.

«Мои дети с мамой остались у друзей в Тоскане: там лес, хорошая погода, вкусная еда и ситуация получше, чем здесь, в Ломбардии. Тосканские синьоры не хотят, чтоб их дети общались с ломбардийцами, это опасно. А вот с такими же, местными, можно. Реальная фраза итальянца: „Лучше я уже умру от этого коронавируса, чем нечем будет прокормить семью“. Сюрреализм происходящего зашкаливает.
Очень хочется побольше котиков и поменьше корон. Как в ленте, так и в реальной жизни», — написала женщина.

Один из комментариев свидетельствует, что ограничения в Италии не такие уж жесткие:

Ранее сообщалось, что в Италии закрыли все рестораны и бары.

Фото: Слово і діло

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