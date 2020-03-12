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Известный российский актер попал в больницу с ножевым ранением
Известный российский актер Алексей Самойлов попал в московскую больницу с ножевым ранением.
Как отмечает «РЕН ТВ», медиков 75-летний актер вызвал самостоятельно. Они госпитализировали его с глубокой раной на ноге.
Оказалось, что актер готовил себе еду на кухне, уронил нож на ногу и получил серьезное ранение.
Сейчас жизни Самойлова ничего не угрожает, он чувствует себя удовлетворительно.
Алексей Самойлов снимался в фильмах «Былое и думы», «Царь Федор Иванович» и других. Он — сын звезды фильмов «Они сражались за Родину», «Сердца четырёх» Евгения Самойлова и младший брат Татьяны Самойловой, знаменитость которой принес фильм «Летят журавли».
Напомним, ранее российская актриса Галина Киндинова попала в реанимацию после сердечного приступа.
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