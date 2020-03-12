Шоу-бизнес

Известный российский актер попал в больницу с ножевым ранением

Известный российский актер Алексей Самойлов попал в московскую больницу с ножевым ранением.

Как отмечает «РЕН ТВ», медиков 75-летний актер вызвал самостоятельно. Они госпитализировали его с глубокой раной на ноге.

Оказалось, что актер готовил себе еду на кухне, уронил нож на ногу и получил серьезное ранение.

Сейчас жизни Самойлова ничего не угрожает, он чувствует себя удовлетворительно.

Алексей Самойлов снимался в фильмах «Былое и думы», «Царь Федор Иванович» и других. Он — сын звезды фильмов «Они сражались за Родину», «Сердца четырёх» Евгения Самойлова и младший брат Татьяны Самойловой, знаменитость которой принес фильм «Летят журавли».

Напомним, ранее российская актриса Галина Киндинова попала в реанимацию после сердечного приступа.

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