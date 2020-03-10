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Известная российская актриса попала в реанимацию

10:59 10 марта 2020 848
Галина Киндинова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Галина Киндинова попала в реанимацию после сердечного приступа. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве, где ранее лечили журналиста Дмитрия Диброва.

Как сообщает ФАН, врачи забрали актрису в больницу 8 марта, после реанимации ее перевели в VIP-отделение.

Рядом с больной все время находится ее муж, актер Евгений Киндинов.

По его словам, сейчас с женой все хорошо, но она еще должна побыть в больнице.

Журналистам удалось дозвонится к Галине Киндиновой. «Слава богу, все обошлось, чувствую себя нормально. Спасибо большое за внимание», — ответила актриса, подчеркнув, что к ней пускают только родственников.

Напомним, что Киндинова снималась в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник».

Также напомним, что на этих выходных в больницу попала Леся Никитюк.

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