- 11:59 Четверо охранников музея «Зеленый свод» в Дрездене подозреваются в причастности к краже на миллиард евро
- 11:56 В Украину вернутся дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды
- 11:47 В Полтаве мужчина зверски избил приемную дочь прямо на улице: детали скандала
- 11:39 Требовал миллион долларов и вертолет: в Одессе осужден налетчик, взявший заложниц в кредитном учреждении
- 11:29 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 11:28 В МОЗ дали важные рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19 (инфографика)
- 11:21 На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери
- 11:17 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:16 Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна
- 11:11 Любовь лечит: стало известно о состоянии бойцов, пострадавших при обстреле грузовика на Донбассе
- 10:59 Известная российская актриса попала в реанимацию
- 10:59 Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку
Известная российская актриса попала в реанимацию
Российская актриса Галина Киндинова попала в реанимацию после сердечного приступа. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве, где ранее лечили журналиста Дмитрия Диброва.
Как сообщает ФАН, врачи забрали актрису в больницу 8 марта, после реанимации ее перевели в VIP-отделение.
Рядом с больной все время находится ее муж, актер Евгений Киндинов.
По его словам, сейчас с женой все хорошо, но она еще должна побыть в больнице.
Журналистам удалось дозвонится к Галине Киндиновой. «Слава богу, все обошлось, чувствую себя нормально. Спасибо большое за внимание», — ответила актриса, подчеркнув, что к ней пускают только родственников.
Напомним, что Киндинова снималась в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник».
Также напомним, что на этих выходных в больницу попала Леся Никитюк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...