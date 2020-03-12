Собака-единорог: у щенка одно ухо посреди макушки (фото)

Мир

После щенка-единорога из США, у которого вырос на лбу второй хвост, стало известно о другой собаке-единороге. Золотистый ретривер по кличке Рэй имеет всего одно ухо, расположенное посреди макушки, словно рог.

Когда Рэй было всего два дня от роду, ее укусила мать, в результате чего малышка лишилась левого уха. На рану пришлось наложить швы. В ходе лечение оставшееся правое ухо сдвинулось вверх, придав Рэй совершенно уникальную внешность — в придачу к веселому характеру. Как пишет издание The Mirror, Рэй стала настоящей звездой сети и имеет множество подписчиков в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Испании гулявший по улицам «лев» оказался большой собакой с уникальной стрижкой.





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