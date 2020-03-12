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Спорт

УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год, — СМИ

17:26 12 марта 2020 76
Евро-2020
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

УЕФА сделает официальное объявление о переносе футбольного Евро-2020, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы с участием сборной Украины, из-за эпидемии коронавируса на 2021 год, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe. Это произойдет во время видеоконференции 17 марта. Также боссы европейского футбола могут объявить о прерывании Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдет в формате видеоконференции 17 марта.

На него были приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Сообщалось, что помимо национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы-2020, который должен пройти летом этого года.

Напомним, что УЕФА уже отменил два матча Лиги Европы, а многие еврокубковые встречи проходят без зрителей. Кроме того, все матчи в Украине с 12 марта по 3 апреля пройдут при пустых трибунах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Германии профессиональный футболист заразился коронавирусом.

Фото uefa.com

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