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УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год, — СМИ
УЕФА сделает официальное объявление о переносе футбольного Евро-2020, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы с участием сборной Украины, из-за эпидемии коронавируса на 2021 год, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe. Это произойдет во время видеоконференции 17 марта. Также боссы европейского футбола могут объявить о прерывании Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов.
Ранее сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдет в формате видеоконференции 17 марта.
На него были приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.
Сообщалось, что помимо национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы-2020, который должен пройти летом этого года.
Напомним, что УЕФА уже отменил два матча Лиги Европы, а многие еврокубковые встречи проходят без зрителей. Кроме того, все матчи в Украине с 12 марта по 3 апреля пройдут при пустых трибунах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Германии профессиональный футболист заразился коронавирусом.
Фото uefa.com
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