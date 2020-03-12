Политика

Политическая партия «Оппозиционный блок» начала зачистку. В Северодонецке отозваны 16 депутатов горсовета по народной инициативе. Соответствующее решение политсовет партии вынес 10 марта. Об этом пишет ИА «УНИАН» со ссылкой на сайт «Правда».

11 марта на заседании территориальная избирательная комиссия прекратила полномочия всех депутатов «оппоблоковцев» в горсовете, а это так называемая группа Игоря Буткова, которая фигурирует в самых крупных коррупционных скандалах вокруг города. Об этом в видеоролике на своей странице в Facebook сообщил политический деятель Андрей Зарецкий.

«Руководство „ОБ“ очистило городской совет Северодонецка от предателей и перебежчиков и на данную минуту в городе нет ни одного депутата от партии „Оппозиционный блок“. Эта группа почти 5 лет грабила город. Безусловно с такой командой у ОБ не было бы ни одного шанса на ближайших выборах. Поэтому, чистка логична и вполне оправдана. Однако, данное событие является беспрецедентным, так как в Украине еще ни одна громада не смогла добиться отзыва такого количества депутатов», — считает местный журналист Олег Мельничук.

Член Северодонецкой территориальной комиссии Юлия Черная опубликовала соответствующие копии решения. Среди тех, у кого отозвали мандат: Денис Анпилогов, Елена Буткова, Андрей Высочин, Роман Водяник, Сергей Войтенко, Андрей Гавриленко, Юрий Кузьминов, Сергей Куница, Евгений Лагунов, Ольга Мартыненко, Геннадий Мезенцев, Виктор Пилипенко, Анна Чмырева, Людмила Шатрова, Дмитрий Шерстюк.

По фактам нарушения законов, незаконного захвата власти, коррупции и присвоения государственных средств депутатами Северодонецкого горсовета возбуждено порядка 60 уголовных дел. Также в ВР зарегистрирован проект решения о проведении внеочередных перевыборов в Северодонецке. Он прошел профильную комиссию и в ближайшее время будет вынесен на голосование.

Напомним, процедура отзыва местных депутатов и сбор подписей горожан стартовала в начале 2020 года в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

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