Стиль жизни

Пятница, 13-е: точный гороскоп для всех знаков зодиака

Пятница, 13 марта, — день принятия успешных решений, если верить звездам. Правда, пятница, 13-е — день особенный.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Не очень удачный день для подписания бумаг и совещаний. Вечер проведите дома.

Телец

Родственникам понадобится ваша помощь. Возможно, придется успокаивать близких людей.

Близнецы

Постарайтесь побаловать себя тем, что вам очень нравится, это поможет успокоить нервы и улучшит самочувствие.

Рак

Совет звезд: с начальством и официальными лицами контактируйте поменьше и только в случае необходимости.

Лев

Хорошо бы провести уборку в личном пространстве, восполнить продуктовый запас, уделить время творчеству и саморазвитию.

Дева

Деве звезды советуют избегать агрессоров и энергетических вампиров. Уходите от разговоров, которые вас тяготят.

Весы

Хорошее время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов. Вам эти сутки подарят эмоциональный релакс.

Стрелец

Вам удастся успешно решить личный вопрос или установить полезные связи.

Козерог

Козерогу будет казаться, что все объединились против него одного. Позвоните другу, вам нужно выговориться.

Водолей

Живите сегодняшним днем. Решение сложных застарелых проблем рекомендуется отложить до более подходящего момента.

Рыбы

Не исключен сюрприз, причем, с вашей точки зрения, не обязательно приятный.

Хорошего вам дня!

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