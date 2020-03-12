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«Ворскла» стала последним полуфиналистом Кубка Украины (видео)
В четверг, 12 марта, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу, который составит компанию киевскому «Динамо», в меньшинстве вырвавшему в овертайме победу у «Александрии», «Минаю» из первой лиги и «Мариуполю».
Четвертьфинальная встреча между черниговской «Десной» и полтавской «Ворсклой» прошла при пустых трибунах, поскольку исполком Украинской ассоциации футбола из-за объявленного в стране карантина принял решение проводить все футбольные матчи на территории страны с 12 марта по 3 апреля без зрителей, чтобы уменьшить риск распространения корановируса.
Кубок Украины. ¼ финала
«Десна» (Чернигов) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Васин, 65, с пенальти). .
Судьбу противостояния четвертой и десятой команд премьер-лиги в пользу подопечных Юрия Максимова решил гол с пенальти во втором тайме Дениса Васина.
0:1 Васин (65-я мин.)
Напомним, что в 2009 году «Ворскла» владела Кубком Украины, победив в финале «Шахтер».
Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины и хозяев поля в финале, который 13 мая примет Тернополь, состоится в столичном Доме футбола 13 марта в 13:00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» выбыл из Кубка страны еще в 1/8 финала.
Фото ФК «Десна»
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