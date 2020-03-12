Спорт

«МЮ» в первой за 142 года игре без зрителей разгромил ЛАСК: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 12 марта, на футбольных полях Старого Света состоялись шесть из восьми первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. При этом только встречи в Глазго и Стамбуле прошли с болельщиками. А поединки «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» и вовсе были отменены УЕФА из-за угрозы распространения коронавируса.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (Брукс, 48 — Мораес, 17, Маркос Антонио, 73). На 22-й минуте Коваленко («Шахтер»), а на 45+2-й Вегхорст («Вольфсбург») не реализовали пенальти.

ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:5 (Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3).

Знаменитый «Манчестер Юнайтед» впервые в 142-летней истории клуба провел официальный матч при пустых трибунах. По такому случаю подопечные Оле-Гуннара Сульшера унизили в Линце местный ЛАСК, в этом сезоне неизменно побеждавший еврокубковых соперников дома.

Эта победа стала самой крупной для английского клуба в гостевых еврокубковых матчах с 12 мая 1965 года. Тогда «МЮ» с таким же счетом разгромил французский «Страсбург» в ¼ финала Кубка ярмарок. Заодно «МЮ» продлил свою серию без поражений до 11 игр — 8 побед и 3 ничьих (разница мячей — 29:2!). В последний раз манкунианцы проигрывали 22 января в матче АПЛ «Бернли» (0:2).

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (Вишча, 88, с пенальти).

«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85).

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 1:1 (Аль-Араби, 54 — Педру Нету, 67). На 29-й минуте удален Семеду («Олимпиакос»).

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту перед игрой без зрителей на стадионе «Караискакис» в Пирее выразил недоумение по поводу проведения матча с «Олимпиакосом»: «Ты играешь в футбол, а затем осознаешь, что творится в мире. Умерли люди, они продолжают умирать. А мы играем в футбол. Это абсурд».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия) — 1:3 (Эдмундсон, 75 — Хаверц, 37, с пенальти, Арангис, 67, Бейли, 88).

Ответные поединки 1/8 финала пока намечены на 19 марта. Хотя УЕФА 17 марта, скорее всего, объявит о приостановке состязаний в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а также о переносе Евро-2020 на следующий год. По крайней мере, уже официально сообщено, что игры Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» точно не состоятся в следующий вторник.

Как известно, футболисты «Реала» были помещены на карантин после того, как коронавирус был выявлен у игрока баскетбольной команды мадридского клуба. «Ювентус» же ушел на карантин из-за обнаруженного вируса у защитника Даниеле Ругани.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у самолета с фанатами «МЮ» на борту во время полета загорелся двигатель.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

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