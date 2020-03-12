В киевском метро появились консультанты по е-билету: что полезно знать

Общество и люди

Как уже сообщалось, с 1 апреля в Киеве в наземном и подземном транспорте будет действовать единый электронный билет в рамках внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Е-билет — универсальный и с его помощью можно ездить в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, городской электричке.

Сейчас оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», QR-билета. По данным столичного департамента информационно-коммуникационных технологий, в подземке везде можно купить и пополнить Kyiv Smart Card и одноразовый QR-билет. В 63 вестибюлях метро подключили 191 терминал самообслуживания с функционалом приобретения, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета. Подключаются автоматы на станциях «Святошин», «Нивки», «Театральная», «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Контрактовая площадь», «Кловская».

Чтобы помочь пассажирам справиться со всеми тонкостями использования е-билета, в часы пик на девяти станциях метрополитена работают консультанты. Они показывают, как работают автоматы самообслуживания, рассказывают, какие виды е-билета существуют, какие выбрать в том или ином случае. Обратиться к консультанту можно с 7:30 до 11:30 и с 16:30 до 20:30 на следующих станциях: «Вокзальная», «Дарница», «Героев Днепра», «Майдан Незалежности», «Голосеевская», «Бориспольская», «Выдубичи», «Харьковская», «Лукьяновская».

Напомним, что с 1 апреля разовую поездку можно будет оплатить только с QR-билетом. Купить QR-билет можно в распечатанном и в электронном виде (генерировать на экране смартфона). С этим билетом (срок его действия 15 дней) можно ездить в метро и наземном общественном транспорте.

Постоянным пассажирам лучше приобрести Kyiv Smart Card (работает на всех видах общественного транспорта), которая дает возможность при пополнении на 50 поездок сэкономить 1,5 гривни на каждой. Пополнять ее можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах метро, в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюлях метро, фуникулера, станциях скоростного трамвая, терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, Приват 24 и с помощью чат ботов KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366−55−55, работающий в формате 24/7.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Киеве начали внедрять ученический е-билет, добровольцы тестируют синий е-билет. Также вводится и студенческий е-билет.

Фото minfin.com.ua

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