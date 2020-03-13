- 02:41 Коронавирус помешал: миссию на Марс отложили на 2 года
- 01:56 Зеленский допустил в Украину подразделения войск других государств: кто будет за них платить
- 01:13 Коронавирус не обнаружен: в Минздраве прокомментировали ситуацию с "самолетом больных из Италии"
- 00:28 Группа Little Big с опозданием представила песню для «Евровидения»
- 12.03 23:58 «Шахтер» в матче с двумя незабитыми пенальти одержал победу в Германии (видеообзор)
- 12.03 23:56 Зеленский включил Шмыгаля и Арахамию в состав Нацсовета по инвестициям: зачем это нужно
- 12.03 23:53 «МЮ» в первой за 142 года игре без зрителей разгромил ЛАСК: видеообзоры матчей Лиги Европы
- 12.03 23:25 В Радомышле под Житомиром объявят чрезвычайное положение: что происходит
- 12.03 23:01 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 12.03 22:56 В Минобороны объяснили, почему военкоров перестали пускать на передовую
- 12.03 22:55 В киевском метро появились консультанты по е-билету: что полезно знать
- 12.03 22:27 Для ушедших на карантин киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ
Коронавирус помешал: миссию на Марс отложили на 2 года
Похоже, в ближайшие годы человечество сможет удовлетворять свое любопытство о Красной планете, Марсе, только из информации, присылаемой марсоходом Curiosity.
Причина — Европейское космическое агентство (ESA) и российская корпорация Роскосмос решили отложить запуск второй миссии ExoMars для изучения Марса до 2022 года. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на ESA.
«В рамках специальной встречи главы ESA и Роскосмоса Ян Вернер и Дмитрий Рогозин согласились, что необходимы дальнейшие испытания космического корабля с окончательным аппаратным и программным обеспечением. Кроме того, стороны признали, что заключительный этап деятельности ExoMars скомпрометирован общим ухудшением эпидемиологической ситуации в европейских странах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что эксперты оценили все действия, необходимые для разрешения на запуск, чтобы проанализировать риски и график. С учетом рекомендаций, представленных европейскими и российскими генеральными инспекторами, эксперты ExoMars пришли к выводу, что испытания, необходимые для того, чтобы все компоненты космического корабля были пригодны для работы на Марсе, требуют больше времени для завершения.
«Мы хотим быть на 100% уверены в успешном выполнении миссии. Мы не можем допустить ошибки. Больше мероприятий по проверке обеспечит безопасное путешествие и лучшие научные результаты на Марсе», — сказал Вернер.
Миссия 2020 года должна была стать второй попыткой ESA и Роскосмоса исследовать Марс: в марте 2016 года к планете была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
Поэтому на данный момент успешные марсианские миссии с высадкой аппаратов на планету пока что есть только у NASA.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине создан уникальный космический двигатель, который позволит добраться до Марса за шесть дней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!