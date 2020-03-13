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Мир

Коронавирус помешал: миссию на Марс отложили на 2 года

2:41 13 марта 2020
ExoMars
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Похоже, в ближайшие годы человечество сможет удовлетворять свое любопытство о Красной планете, Марсе, только из информации, присылаемой марсоходом Curiosity.

Причина — Европейское космическое агентство (ESA) и российская корпорация Роскосмос решили отложить запуск второй миссии ExoMars для изучения Марса до 2022 года. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на ESA.

«В рамках специальной встречи главы ESA и Роскосмоса Ян Вернер и Дмитрий Рогозин согласились, что необходимы дальнейшие испытания космического корабля с окончательным аппаратным и программным обеспечением. Кроме того, стороны признали, что заключительный этап деятельности ExoMars скомпрометирован общим ухудшением эпидемиологической ситуации в европейских странах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперты оценили все действия, необходимые для разрешения на запуск, чтобы проанализировать риски и график. С учетом рекомендаций, представленных европейскими и российскими генеральными инспекторами, эксперты ExoMars пришли к выводу, что испытания, необходимые для того, чтобы все компоненты космического корабля были пригодны для работы на Марсе, требуют больше времени для завершения.

«Мы хотим быть на 100% уверены в успешном выполнении миссии. Мы не можем допустить ошибки. Больше мероприятий по проверке обеспечит безопасное путешествие и лучшие научные результаты на Марсе», — сказал Вернер.

Миссия 2020 года должна была стать второй попыткой ESA и Роскосмоса исследовать Марс: в марте 2016 года к планете была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

Поэтому на данный момент успешные марсианские миссии с высадкой аппаратов на планету пока что есть только у NASA.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине создан уникальный космический двигатель, который позволит добраться до Марса за шесть дней.

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