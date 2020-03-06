NASA показало самую подробную панораму Марса

Мир

В NASA (американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовали панорамный снимок поверхности Марса, сделанный из тысячи фотографий марсохода Curiosity.

Созданная инженерами панорама имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, файл изображения весит порядка двух гигабайт.

Подробный снимок был собран на основе изображений марсианской поверхности, сделанных Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Панорама состоит из более чем тысячи фотографий.

Основная панорама была снята на телеобъектив устройства. Также NASA опубликовала менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Оно имеет разрешение 650 миллионов пикселей, в кадр попала часть ровера и его роботизированная рука.

Ранее марсоход NASA Curiosity обнаружил таинственные «останки великана», а также нашел на Красной планете удивительные статуи. Одна из напоминают сидящую женскую фигуру, которую специалисты прозвали Моной Лизой в честь знаменитого портрета работы Леонардо да Винчи.

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