Украинские пограничники задержали журналиста из России: что произошло (видео)

Происшествия



Российский журналист привлек внимание пограничников, когда вылетал из Украины обратным рейсом из аэропорта Борисполь. Ранее в Киев собрался с лекцией скандальный поклонник Путина.

Госпогранслужба Украины сообщает, что гражданин РФ находился в Украине с частной целью и должен был улететь обратным рейсом из аэропорта «Борисполь».

Пограничники пригласили россиянина для дополнительного общения, так как стало известно, что он незаконно посещал оккупированный Крым. При этом журналист всячески отрицал такие данные, путался в ответах на вопросы правоохранителей. Но после приведения неопровержимых доказательств он все-таки «вспомнил» факт нарушения границы Украины.

В результате россиянину на три года запретили въезд на территорию Украины и отправили обратным рейсом в Минск.

Ранее сообщалось, что СБУ нашла возможность наказывать нарушителей, совершивших поездки в Крым.

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