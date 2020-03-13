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Украина

"Украинцы — не народ": в Киев с лекцией едет скандальный ректор из России, любящий Путина

8:13 13 марта 2020 204
Михаил Решетников
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве планируют провести мероприятие по массовой психологии. В качестве одного из лекторов приглашен ректор Восточно-Европейского института психоанализа Михаил Решетников. Об этом в Facebook сообщила журналистка Ольга Духнич.

«Я думаю многим украинцам-непсихологам будет интересно познакомиться с Решетниковым, который любит порассуждать об Украине как недонации, похвалить Путина. Думаю, и в Крым приезжает время от времени», — написала она.

Духнич также привела несколько цитат лектора, в которых он прославляет Путина и уничижительно отзывается об украинцах.

«Я не принадлежу к тем, кто склонен бесконечно восхищаться действующей властью, но это наше счастье, что сейчас у нас есть лидер такого масштаба, как Путин. Не будь его решительности и понимания ситуации, наш „болотный Майдан“ вполне мог бы привести к власти какого-нибудь Яценюка-Навального».

«Ни общность языка и культуры, ни общность истории, как показывает украинский опыт (например, западных и центральных областей), не делают людей народом».

Под постом Духнич появились комментарии, авторы которых возмущены тем, что в Украину приглашают людей, которые не уважают украинцев.

В частности, известный украинский психолог Павел Горностай, который также должен принимать участие в ивенте, написал, что когда его приглашали выступить на форуме, он не знал имен большинства спикеров. После известия об участии в мероприятии одиозного Решетникова, он пересмотрит возможность своего присутствия на форуме.

Напомним, Павел Петрович Горностай — украинский психолог, специалист в области психологии личности, социальной психологии и психотерапии, доктор психологических наук, профессор.

Ранее в Украину на бизнес-форум собиралась приехать российский политик Ирина Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма и предлагала «выкупить» полуостров у Украины. После возмущения в сети, организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление Хакамады

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