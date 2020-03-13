«Я счастлива»: молодая жена Петросяна показала грудь на пляже (фото)

Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, которую называют тайной женой российского комика Евгения Петросяна, и которая отдыхает с ним на острове Палм-Джумейра, празднует свой 31 день рождения.

Она сама себя поздравила в соцсетях, опубликовав пляжное фото. «Мне 31 и я счастлива», — написала женщина.

Ее подписчики поздравляют именинницу и желают ей самого лучшего. На Татьяне купальник от российского дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей. Он подчеркивает грудь, которую женщина радостно демонстрирует на фото.

А ранее она продемонстрировала всю фигуру в купальнике.

Отметим, что Петросян и его жена поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм-Джумейра с собственным пляжем. Паники из-за коронавируса, говорит Брухунова, там нет.

Также напомним, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко похудела на 40 кг, чувствует себя хорошо и шутит об экс-муже и его новой возлюбленной.

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