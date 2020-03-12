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Молодая избранница Петросяна показала его голый торс на пляже (фото)
Известный российский юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова, которую называют тайной женой артиста, вместе отдыхают в Арабских Эмиратах. Они выбрали роскошный отель в Дубае, о чем рассказали в своих социальных сетях.
Брухунова показала шикарный номер на острове Палм-Джумейра с видом на Персидский залив и несколько снимков себя на прогулке. На отдыхе Татьяна гуляет с авоськой.
Совместных с Петросяном фото она не публикует. Пляжный снимок появился и на странице Евгения Вагановича в Instagram. Юморист принимает солнечные ванны, обнажив торс.
«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…», — подписал пикантный снимок Петросян.
«Ну просто мачо!», «А пенсионер-то ничего!», «О, Евгений Ваганович, да Вы секси мачо», «Легкая эротика», — отреагировали на фото подписчики.
Кстати, Петросян в свои 74 года активно занимается спортом с личным тренером.
Ранее Брухунова спровоцировала слухи о беременности, показав животик.
Напомним, Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения, не подтверждают и не опровергают связь. Тем самым пара порождает еще больше слухов.
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