Шоу-бизнес

Молодая избранница Петросяна показала его голый торс на пляже (фото)

Известный российский юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова, которую называют тайной женой артиста, вместе отдыхают в Арабских Эмиратах. Они выбрали роскошный отель в Дубае, о чем рассказали в своих социальных сетях.

Брухунова показала шикарный номер на острове Палм-Джумейра с видом на Персидский залив и несколько снимков себя на прогулке. На отдыхе Татьяна гуляет с авоськой.

Совместных с Петросяном фото она не публикует. Пляжный снимок появился и на странице Евгения Вагановича в Instagram. Юморист принимает солнечные ванны, обнажив торс.

«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…», — подписал пикантный снимок Петросян.

«Ну просто мачо!», «А пенсионер-то ничего!», «О, Евгений Ваганович, да Вы секси мачо», «Легкая эротика», — отреагировали на фото подписчики.

Кстати, Петросян в свои 74 года активно занимается спортом с личным тренером.

Ранее Брухунова спровоцировала слухи о беременности, показав животик.

Напомним, Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения, не подтверждают и не опровергают связь. Тем самым пара порождает еще больше слухов.

Бывшая жена Петросяна Елена Степаненко скинула 42 кг и посмеялась над разводом в своем новом шоу.

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