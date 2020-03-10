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Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна (видео)

11:16 10 марта 2020 442
Елена Степаненко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская юмористка Елена Степаненко, похудевшая после развода с Евгением Петросяном почти на 40 килограммов, после развода не унывает и представила свое новое шоу «Ирония весны». Артистка предстала в новом образе, и со сцены сыпала шутками, иронично высказывалась о борьбе с лишним весом и скандальном разводе.

Она призналась, что просила Петросяна поддержать ее стремление похудеть и ругать за походы к холодильнику после шести вечера, но не получила должного понимания.

«Он говорит: „Гори со стыда, чудовище жирное!“ При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», — едко заметила Степаненко.

Прошлась она и по новому роману Петросяна, которому приписывают романтичные отношения и даже женитьбу с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. «Пошла на кухню: точно, весь компот выпили!» Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится», — шутила Степаненко.

Напомним, звездная пара после 30 лет брака делит имущество в судах. Степаненко болезненно переживала развод, ее поддержала дочь Петросяна. Евгений Ваганович отношения с Брухуновой не комментирует, порождая все больше слухов.

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