Украина

Зеленскому этого не простят: как в Украине отреагировали на договорняк Ермака в Минске

В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске были подписаны документы о создании Консультативного совета, в котором Россия представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем. Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.

« Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе , — пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. — Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».

Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса президента.

«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у президента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».

Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.

«Ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку Кремля перевести все в формат „гражданской войны“. Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», — написал он.

«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а „внутренний конфликт“. И сделал это Глава ОП Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», — написал политик Борислав Береза.

Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.

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