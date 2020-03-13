Политика

Ермак в Минске легализовал «ДНР» и «ЛНР»: на что согласился Зеленский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Одним из приоритетных вопросов на этой встрече был новый обмен пленными. Но, кроме этого, в Минске также был подписан один очень важный документ, который, по сути, легализует так называемые «ДНР» и «ЛНР». В документе Трехсторонней контактной группы говорится об учреждении консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь определены как субъект, а России присвоили статус гаранта-наблюдателя, как Германии, Франции и ОБСЕ.

Чем такие договоренности чреваты для Украины, «ФАКТАМ» рассказал политолог Анатолий Октисюк.

— 11 марта в Минске, по сути, произошла легализация «ДНР» и «ЛНР». Это именно то, чего хотели россияне, — сказал Октисюк, комментируя итоги очередной встречи в Минске. — С псевдореспубликами теперь запустят прямой политический диалог, который будет предусматривать вопросы об изменениях в Конституции и обсуждение модальности проведения выборов на временно оккупированных территориях. И это, кстати, не только мое мнение. Об этом сейчас говорят в дипломатических кругах Украины. Произошло то, к чему россияне стремились в течение последних шести лет.

— Российская Федерация также, согласно подписанным в Минске соглашениям, теперь является субъектом переговоров?

— Да. Россия отныне является субъектом прямых переговоров на техническом уровне. То есть они уже не просто наблюдатели, как было раньше.

С одной стороны, то, что произошло 11 марта в Минске, — это не очень хороший шаг. Но, если честно, пока ничего особо страшного не случилось. Хуже будет, если Зеленский попытается кулуарным путем, без общественного обсуждения и общественной легитимности, протянуть вопросы о федерализации страны и дать шанс России, чтобы с нее сняли санкции.

— В документе, подписанном в Минске, говорится в том числе об обмене пленными…

— Это, безусловно, положительная деталь. У Зеленского есть цель вернуть людей домой. Будем надеяться, что президент Украины на этом остановится.

— Может ли быть, что украинские власти проверяют, как общество отреагирует на новые Минские договоренности, а если все пройдет более или менее спокойно, то пойдут дальше и приступят к решению вопросов федерализации?

— Это главный риск подписанного документа. Посмотрим, чем все закончится.

Ранее «ФАКТЫ» обнародовали данные о военной помощи, которую Россия оказала так называемым «ДНР» и «ЛНР». Так, по данным ООН, в течение 2019 года Кремль отправил на Донбасс четыре тысячи тонн боеприпасов.

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