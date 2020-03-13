Американці і бакалаврат: як часто вони міняють спеціальність?

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Боїтеся, вступивши до американського університету, поміняти свою спеціальність? Тонни американських студентів впевнено змінюють свої спеціальності з року в рік і вам не слід бояться цього робити!

Як часто американські студенти міняють свою спеціальність в університеті

У деяких випадках є причини для занепокоєння при зміні спеціалізації. Зміна спеціалізації може привести до необхідності залишитися в університеті на додатковий семестр або два, доки ви здаєте курси, необхідні для вашої нової спеціальності. Це може означати відвідування курсів протягом літа чи важче навантаження на академічні семестри.

Ось деяка статистика зі «Студентів початкових курсів коледжів у США, які змінюють спеціальності протягом 3 років після зарахування», стаття, яка з'явилася в інформаційному бюлетені Департаменту освіти США в грудні 2017 року. Зверніть увагу, що ця статистика стосується студентів, які почали коледж у 2011−12 навчальному році. З тих студентів:

52% математичних бакалаврів перейшли на іншу спеціальність.

40% бакалаврів природничих наук поміняли спеціальність.

37% бакалаврів освіти поміняли спеціальність.

36% бакалаврів гуманітарних спеціальностей поміняли спеціальність.

35% бакалаврів всіх основних напрямків STEM (наука, технологія, інженерія, математика) поміняли спеціальність.

32% бакалаврів інженерних спеціальностей поміняли спеціальність.

31% бакалаврів громадських наук поміняли спеціальність.

31% бакалаврів бізнес-спеціальностей поміняли спеціальність.

28% бакалаврів комп'ютерних та інформаційних наук поміняли спеціальність.

Про що свідчить вся ця статистика?

Є й інші сюрпризи, в тому числі той факт, що 37% бакалаврів освіти (відносно високий відсоток) вирішують змінювати свою спеціальність. Можна подумати, що освітні спеціальності, власне, як і студенти, які спеціалізуються в галузі охорони здоров'я, переслідують їх «покликання» і з меншою ймовірністю змінювали б спеціальності. Але, мабуть, це не так; інші фактори повинні впливати на цих студентів і їхнє рішення поміняти свою спеціальність.

Що це за інші чинники? Міністерство освіти США не розглядає такі фактори в їх дослідженні. Але ми підозрюємо, що фактори, які мотивують студентів міняти свою спеціальність, можуть бути такими:

Студенти недооцінили складність курсів, необхідних для вивчення своєї спеціальності, наприклад, бакалаври математики.

Тільки 28% бакалаврів комп'ютерних спеціальностей поміняли спеціальність, тому що вони вже володіли великими знаннями про комп'ютери, перш ніж вступати на ці спеціальності й інформація, яка їм була надана, не була для них новою.

Тільки 26% бакалаврів в галузі охорони здоров'я змінюють спеціальність, тому що ця спеціальність приваблює студентів, які вже присвятили себе «вищим» цілям, таким як допомога людям.

Ми не знаємо точно, чи впливають ці чинники на рішення студентів залишитися/змінити спеціальність. Можливо, найкращий спосіб зрозуміти студентів і визначити фактори — це подивитися, як ми самі вибирали наші основні галузі навчання. Наскільки складно було пройти обов'язкові курси за фахом? Чи був зміст цих курсів тим, що ми очікували або ні, коли ми вибирали спеціальність? Так чи інакше, сервіс papernow.org був створений для студентів будь-якої спеціальності. Саме там можна швидко замовити і отримати письмову роботу високої якості й різного рівня складності.

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