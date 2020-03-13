Найбільш поширені обставини при зміні вишу

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Не бійтеся змінювати свій ВНЗ (вищий навчальний заклад) із будь-якої причини. Багато молодих студентів це роблять і не шкодують! У цій статті ви дізнаєтеся найголовніші причини для зміни ВНЗ.

Зміна вишу: навіщо і як часто це відбувається

Зміна спеціальності є доволі-таки поширеним явищем, а ось зміна ВНЗ — менше популярна, але незначно. Згідно із дослідженням Міністерства освіти США, аж 80% студентів думають про зміну своєї спеціальності, і майже третина всіх студентів в середньому наважуються на цей вчинок.

Ще одне статистичне дослідження показало, що більше третини студентів, які змінюють свою спеціальність, також змінюють свій ВНЗ. Дослідники хотіли дізнатися, що ж мотивує студентів знову подаватися і надходити в новий коледж/університет, фактично починаючи весь процес вищої освіти заново.

Причин багато

Виявилося, що є багато вагомих причин, що спонукають студентів до переходу. Від того, аби бути ближче до дому до простої незадоволеності методикою викладачів. Цей список — лише відправна точка. Більшість студентів помилково вважають, що перехід до нового коледжу — це погано, але в кінцевому підсумку це може допомогти студентам.

Соціальні обставини

У будь-якому починанні ми зазвичай спочатку почуваємося некомфортно через нову обстановку, особливо коли всі люди незнайомі. Деякі адаптуються, а деякі ні. Відвідування коледжу виведе нас із нашої зони комфорту, і не всі з цим можуть впоратися. Саме тому 45% приїжджих студентів-бакалаврів протягом перших двох років після початку навчання повністю припиняють навчатися.

Зміна профільної дисципліни

Коли студенти змінюють спеціалізацію, не завжди ВНЗ може забезпечити їхнє бажання навчатися в новій сфері діяльності. Тобто, іноді ВНЗ просто не пропонує саме цю спеціалізацію, яку студент хоче вивчати. Коли таке відбувається, у студентів немає іншого вибору, окрім як міняти ВНЗ. Часто така зміна вимагає додаткової курсової роботи для виконання вимог вступу на нову спеціальність. Для написання такої письмової роботи можна скористатися послугами таких онлайн-платформ, як samedayessay.com. Цей сервіс, де працюють тільки професіонали, надасть курсову роботу чи будь-який вид есе вчасно і з винятково високою якістю.

Наприклад, перехід від докторської справи до маркетингу може означати, що курси охорони здоров'я перевантажують ваші курси за вибором, оскільки вони не мають відношення до вашої нової спеціальності. В підсумку, студенту доводиться проходити більше курсів, аби задовольнити вимоги нового університету.

Бажання бути ближче до сім'ї

Відсутність друзів в новому колі спілкування або відсутність затишності кампусу може бути невтішним моментом для студента і змушувати його нудьгувати за батьківщиною. Переїзд за сотні (а іноді й тисячі) кілометрів і витрата всіх цих грошей на навчання у ВНЗ може виявитися просто занадто обтяжливим для молодого студента. Багато хто починає думати про повернення додому, і, врешті-решт, це робить.

У випадку, якщо ви хочете поміняти виш

Це зовсім нормальний процес, оскільки ви всього лише шукаєте те, що вам підходить. Отож, якщо вас щось не влаштовує у вашому виші, й ви цього не можете змінити і або терпіти, то зміна ВНЗ — це раціональний вчинок.

Просто пам'ятайте, коли (або якщо) ви поміняєте свій ВНЗ, не зводьте наклепів на своє попереднє місце навчання. Якщо воно вам не підійшло, це не означає, що ВНЗ сам по собі жахливий. Просто зберігайте позитивний погляд на навчання і обставини, які привели вас до нового ВНЗ.

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