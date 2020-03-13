- 16:36 Итальянцы на карантине вместе поют с балконов жизнеутверждающие песни: сеть впечатлило видео
- 16:27 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция женского спринта Кубка мира
- 16:26 В Украине впервые могут ограничить использование воды: кого это коснется
- 16:24 Ермак рассказал, зачем в Минске создали консультативный совет с представителями ОРДЛО
- 16:20 Найбільш поширені обставини при зміні вишу
- 16:18 Как коронавирус повлияет на «Евровидение»: заявление властей Роттердама
- 15:47 Это сделка
- 15:37 В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019
- 15:36 Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно
- 15:31 Суд отправил под арест одного из подозреваемых в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого
- 15:20 Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца
- 15:15 Выходные принесут Украине перемену погоды
Итальянцы на карантине вместе поют с балконов жизнеутверждающие песни: сеть впечатлило видео
В сеть попало видео, снятое в городе Казория близ Неаполя. Итальянцы, вынужденные сидеть по домам на карантине, выходят на балконы многоэтажек. Они вместе поют жизнеутверждаюшие песни и скандируют футбольные кричалки, бросая вызов коронавирусу. «Не сдаемся… Такие люди, как мы, никогда не сдаются! Вперед, Италия! Вперед, Неаполь… Выходите на балконы… Вирус, с которым мы столкнулись, нас не победит», — поют горожане.
Подобные стихийные «хоры сопротивления коронавирусу» сейчас организовываются по всей стране.
Людям в Италии разрешается выходить из домов только в случае крайней необходимости.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии закрыли все бары, рестораны и магазины — кроме продуктовых и аптек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.