Итальянцы на карантине вместе поют с балконов жизнеутверждающие песни: сеть впечатлило видео

Мир

В сеть попало видео, снятое в городе Казория близ Неаполя. Итальянцы, вынужденные сидеть по домам на карантине, выходят на балконы многоэтажек. Они вместе поют жизнеутверждаюшие песни и скандируют футбольные кричалки, бросая вызов коронавирусу. «Не сдаемся… Такие люди, как мы, никогда не сдаются! Вперед, Италия! Вперед, Неаполь… Выходите на балконы… Вирус, с которым мы столкнулись, нас не победит», — поют горожане.

Подобные стихийные «хоры сопротивления коронавирусу» сейчас организовываются по всей стране.

Людям в Италии разрешается выходить из домов только в случае крайней необходимости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии закрыли все бары, рестораны и магазины — кроме продуктовых и аптек.

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