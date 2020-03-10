Коронавирус "закрыл" Италию: власти ограничили передвижение граждан по стране

Мир

«Отправивший на карантин» министра культуры Франции Франка Ристера коронавирус стал причиной принятия чрезвычайных мер в Италии, где премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.

Об этом он заявил на пресс-конференции, транслировавшийся в Facebook.

«Учитывая последние данные, рост числа заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны», — сказал Конте.

Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин, среди которых необходимость по рабочим или семейным обстоятельствам, а также по состоянию здоровья. Новые нормы вступают в силу 10 марта.

Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.

«Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как „я остаюсь дома“. Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии», — сказал премьер. Конте уточнил, что выезд итальянцев за границу не ограничивается, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию».

По его словам, ограничения пока не коснутся общественного транспорта, «чтобы люди могли продолжать добираться до места работы».

Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты учреждения культуры.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, число летальных исходов достигло 463.

Не менее тревожные вести приходят и из Дании, где число заразившихся новым коронавирусом увеличилось за последние сутки более чем вдвое, достигнув 90 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус добрался до последней страны в Европе, где раньше не было инфицированных — до Кипра. В связи с этим на островном государстве ввели ограничительные меры на период вспышки заболевания. При этом закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.

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